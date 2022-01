In seiner rund 20-minütigen Dankesrede richtete er vor allem emotionale Worte an seine Familie. "Jess, Du bist das Rückgrat der Familie. Ich liebe Dich! Du bist die beste Mutter, du bist die beste Ehefrau!", sagte Nowitzki, der sich mit Tränen in den Augen auch bei den Mavericks-Fans bedankte. "Ich habe es fast geschafft, ohne emotional zu werden", sagte er zum Abschluss. Gemeinsam mit seiner Frau Jessica und den Kindern Malaika, Max und Morris drückte der 43-Jährige dann den Kopf, um das Trikot unter die Decke zu ziehen.

Bei den Mavericks, für die Nowitzki 21 Jahre in der Profiliga NBA gespielt und die er 2011 zum bislang einzigen Meistertitel geführt hatte, war diese Ehre zuvor nur Brad Davis (10), Rolando Blackman (22) und Derek Harper (12) in Dallas zuteil geworden. Wegen seiner sportlichen Verdienste ist in Dallas bereits eine Straße nach Nowitzki benannt worden. Der langjährige Nationalspieler wird vor dem American Airlines Center auch eine Statue erhalten, die in der Zeremonie in Miniaturform enthüllt wurde.

Nowitzkis Nummer soll künftig nicht mehr vergeben werden. Die Ehrung unter dem Motto "41 Forever" hatte nach dem Sieg der Mavericks gegen die Golden State Warriors (99:82) in der nordamerikanischen Profiliga NBA stattgefunden. Neben Ligaboss Adam Silver waren auch Klubbesitzer Mark Cuban und mehrere Mitspieler aus der Meistermannschaft von 2011 gekommen.

Der 14-malige Allstar führt die Statistiken der Franchise in Sachen Punkte, Spiele, Starts, Einsatzminuten, Rebounds, 3-Punkte-Würfe, Freiwürfe und Blocks an und liegt mit 31.560 Punkten als bester Ausländer auf Platz sechs der ewigen Bestenliste der Eliteliga. Heute ist Nowitzki Berater des Klubs und verfolgt die Entwicklung unter seinem Nachfolger Luka Doncic, mit dem er noch eine Saison gemeinsam gespielt hat und sich bestens versteht.

