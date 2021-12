Basketball

Mit Hail Mary: Devonte Graham führt New Orleans Pelicans bei Oklahoma City Thunder per Buzzerbeater zu Sieg

Was für ein Ende! Bei einer Restspielzeit von 1,4 Sekunden steht es zwischen den Oklahoma City Thunder und den New Orleans Pelicans nach einem spektakulären letzten Viertel 110:110. Doch dann packt Devonte Graham den längsten Gamewinner seit 25 Jahren aus: Der Guard der Pelicans sorgt mit einer Hail Mary aus 19 Metern per Buzzerbeater für die Entscheidung und den 113:110-Endstand.

00:01:04, vor einer Stunde