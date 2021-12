"Es ist enttäuschend. Wir wollen im Moment nur das Beste für ihn. Daran denken wir." James hat bereits elf der bisherigen 22 Saisonspiele der Lakers wegen Sperren oder Verletzungen verpasst. Mit ihm stehen sie bei einer Bilanz von 7:4, ohne ihn 4:7.

"Wir wissen, dass er jeden Abend dabei sein will", sagte Vogel: "Wahrscheinlich mehr als jeder andere in der Liga." Wie "ESPN" berichtete, müssen positiv getestete Spieler mindestens zehn Tage in Isolation.

Ad

In dem Fall würde James auch für die Spiele gegen die Los Angeles Clippers, die Boston Celtics, Memphis Grizzlies und Oklahoma City Thunder ausfallen. Auch sei es laut "ESPN" möglich, sich mit zwei negativen PCR-Tests innerhalb von 24 Stunden freizutesten.

NBA NBA-Profi wird US-Bürger und ändert Nachnamen zu "Freedom" GESTERN AM 09:59

Vor der Saison hatte James bestätigt, geimpft zu sein. Er erntete jedoch Kritik dafür, sich öffentlich nicht energisch für die Impfung eingesetzt zu haben. "Ich denke nicht, dass ich mich persönlich einmischen sollte, wenn es darum geht, was andere Menschen für ihren Körper und ihren Lebensunterhalt tun sollten", hatte James im September gesagt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bonga und Toronto verlieren erneut

(SID)

Heftige Szene: LeBron schlägt Gegenspieler bei Lakers-Sieg blutig

Basketball Nach Fehlstart: DBB-Team holt ersten Sieg unter Herbert 28/11/2021 AM 22:03