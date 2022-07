"Ich war nur ein Kind aus Frankreich, als ich vor neun Jahren hierher kam, aber ich fühlte mich vom ersten Tag an willkommen und unterstützt", schrieb der 30-Jährige: "Utah und seine Menschen werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Danke. Die Reise geht weiter."

Bei den Minnesota Timberwolves soll Rudy Gobert einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, der mit insgesamt 205 Millionen Dollar (rund 196 Millionen Euro) dotiert ist.

Ad

Gobert, in der abgelaufenen Saison bester Rebounder der Liga (14,7 pro Spiel in der regulären Saison), würde bei den Wolves in Karl-Anthony Towns auf einen weiteren ligaweit gefürchteten Big Man treffen.

Basketball ESPN: Theis geht von Boston nach Indiana VOR 14 STUNDEN

Um Gobert zu bekommen, wird Minnesota fünf Spieler und vier Erstrunden-Draft-Picks der Jahre 2023, 2025, 2027 und 2029 abtreten, berichtet "ESPN".

Das könnte dich auch interessieren:Rekordvertrag: Superstar Jokic verlängert für über 250 Millionen

(SID)

Highlights: Curry führt Warriors in Boston zum Titel

Basketball Vor Gericht in Russland: Prozess gegen Griner hat begonnen VOR 18 STUNDEN