Impfskeptiker Kyrie Irving soll in der Basketball-Profiliga NBA wieder für die Brooklyn Nets spielen, ist aber umgehend auf der COVID-Liste gelandet. "Nach Gesprächen mit unseren Spielern, unseren Trainern und unserem Staff haben wir uns dazu entschieden, Kyrie Irving für Spiele und Trainingseinheiten zurückzuholen, in denen er eingesetzt werden darf", erklärte Sean Marks, General Manager der Nets.

Am Abend aber musste er wie Superstar Kevin Durant gleich wieder abgesondert werden.

Als nicht gegen das Coronavirus geimpfter Profi wird Irving ohnehin aufgrund von Verordnungen in New York weiter nicht an Heimspielen oder Partien beim Stadtrivalen New York Knicks teilnehmen, auch im kanadischen Toronto ist kein Einsatz des Guards möglich. Im Oktober hatten die Nets noch angekündigt, Irving erst wieder in den Kader zu nehmen, wenn er ohne Einschränkungen einsatzfähig sei.

"Wir glauben, dass Kyrie uns nicht nur als Team besser machen wird, sondern uns auch erlaubt, die Belastungen unserer Spieler optimal zu balancieren", hieß es nun in der Erklärung. Die Entscheidung habe man in "Anbetracht der aktuellen Umstände" getroffen und mit der vollen Unterstützung der Teamkollegen.

Brooklyn ist Spitzenreiter der Eastern Conference (21:8 Siege), muss aber auch aufgrund von Corona-Problemen derzeit auf zahlreiche Spieler verzichten. Nun steht auch noch der ohnehin angeschlagene Topscorer Durant (Knöchelverletzung) auf der COVID-Liste, wie das Team vor dem Spiel gegen Orlando Magic am Samstag bekannt gab.

