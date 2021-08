Orlando machte den Deal allerdings erst jetzt offiziell - ohne Angaben zur Laufzeit. Der Berliner war zum Ende der vergangenen Spielzeit in Orlando gelandet, nachdem sich die Boston Celtics von ihm getrennt hatten. Zuvor war er von den Washington Wizards an Boston abgegeben worden.

Für Orlando bestritt "Moe" Wagner elf Begegnungen, zehn davon als Starter, und erzielte durchschnittlich elf Punkte, 4,9 Rebounds und 1,1 Assists. Zuletzt war der 2,11-m-Mann bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einsatz. Mit der deutschen Nationalmannschaft erreichte der frühere College-Spieler das Viertelfinale gegen Slowenien (70:94).

Franz Wagner (19) war so früh wie bislang nur Detlef Schrempf gedraftet worden. Selbst Dirk Nowitzki, 1998 als Nummer neun an die Milwaukee Bucks gegangen, stellte er in den Schatten.

(SID)

