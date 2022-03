Basketball

NBA: Trae Young von den Atlanta Hawks verteilt Anklebreaker gegen Taj Gibson von den New York Knicks

Trae Young von den Atlanta Hawks erzielte in seinem ersten Spiel im Madison Square Garden seit der NBA-Playoffserie in der vergangen Saison gegen die New York Knicks 45 Punkte. Außerdem ließ der Hawks-Star Center Taj Gibson von den Knicks mit einem Anklebreaker ganz alt aussehen.

00:00:15, vor 2 Stunden