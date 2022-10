Der 2,18 m große Center mit dem Spitznamen "Mount Mutombo" spielte 18 Jahre lang in der NBA, unter anderem für die Denver Nuggets, die New York Knicks und in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Karriereende 2009 für die Houston Rockets.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schröder verpasst wohl Saisonstart mit den Lakers

Ad

(SID)

NBA Schröder verletzt sich am Finger: Saisonstart steht auf der Kippe UPDATE GESTERN UM 16:20 UHR

DBB-Team um Schröder schreibt Geschichte: "Bedeutet uns die Welt"

EuroLeague Herber Dämpfer: Bayerns Basketballer verpatzen EuroLeague-Auftakt UPDATE 06/10/2022 UM 20:59 UHR