Schröder hatte sich die Verletzung am Mittwoch zugezogen und das letzte Testspiel bei den Sacramento Kings (86:133) am Freitag verpasst. Zudem verletzte sich Spielmacher Russell Westbrook am Oberschenkel, auch sein Einsatz ist fraglich.

Für Schröder steht die Rückkehr zu den Lakers weiter unter keinem guten Stern. Wegen Visa-Problemen konnte der EM-Dritte erst am vergangenen Wochenende in die USA reisen und deutlich verspätet ins Training einsteigen.

Schröder, der bereits in der Saison 2020/21 für den Rekordmeister spielte, hat bei den Lakers einen niedrig dotierten Einjahres-Vertrag unterschrieben und will sich für ein langfristiges Engagement empfehlen.

