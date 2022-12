Mehr als 30 Jahre war Silas nach seiner aktiven Karriere als Trainer tätig, von 2003 bis 2005 arbeitete er als Headcoach bei den Cleveland Cavaliers um James.

Silas war erster Trainer der 2002 gegründeten New Orleans Hornets (heute New Orleans Pelicans), außerdem stand der frühere Forward bei den San Diego Clippers (heute LA Clippers), Charlotte Hornets und Charlotte Bobcats an der Seitenlinie.

Silas' Sohn Stephen ist derzeit Trainer der Houston Rockets. "Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Stephen und seiner Familie", twitterten die Texaner.

