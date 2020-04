Netflix zeigt Doku über Michael Jordan und die Bulls

April eine Dokumentation über Basketball-Superstar Michael Jordan und die Chicago Bulls zeigen. In "The Last Dance" geht es in zehn Episoden um die NBA-Saison 1997/98, die die Bulls letztlich mit dem Titel krönten. Es kommen wöchentlich jeweils zwei Folgen dazu, in den USA wird die Dokumentation bei ESPN ausgestrahlt.

"Michael Jordan und die Bulls der 90er-Jahre waren nicht nur Superstars des Sports - sie waren ein globales Phänomen", sagte Regisseur Jason Hehir, der in der Dokumentation zahlreiche noch nicht veröffentlichte Sequenzen zeigt. Dafür habe er mit seinem Team fast drei Jahre lang Aufzeichnungen gesichtet und intensive Recherche betrieben.

Er wolle den "Einfluss eines Mannes und eines Teams" auf den Basketball-Sport zeigen, sagte Hehir: "Es ist die Story einer Dynastie, wir wollen diese Sporthelden als Menschen präsentieren."