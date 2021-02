Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl musste sich in Podgorica Großbritannien mit der Schlusssirene mit 81:83 (45:47) geschlagen geben und belegt damit in der Gruppe G weiter den vierten und letzten Platz.

Am Montag (20.00 Uhr/beide MagentaSport) steht für die deutsche Mannschaft in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro das letzte Gruppenspiel an. Als Co-Gastgeber der EM 2022 ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gesetzt. Die Briten dürfen nach dem Erfolg ebenfalls auf ein EM-Ticket hoffen.

Rödl fehlten gegen die international zweitklassigen Briten "sicher 10 bis 15 Spieler, die in diese Mannschaft reingehören", so auch die deutschen NBA-Profis um Dennis Schröder und die Spieler der EuroLeague-Teilnehmer. Vom Team in Podgorica dürfte der Sprung ins Aufgebot für das Tokio-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) "sicher schwer werden, aber das wissen die Jungs auch", sagte Rödl.