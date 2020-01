Nike stellt Online-Verkauf von Produkten im Zusammenhang mit Kobe Bryant ein

Dies bestätigte das Unternehmen dem US-Portal ESPN. Außerdem sollen Weiterverkäufe gelagerter Produkte zu erhöhten Preisen auf dem Sekundärmarkt eingeschränkt werden.

Bryant war am Sonntag gemeinsam mit seiner 13 Jahre alten Tochter Gianna und sieben weiteren Fluggästen bei einem Helikopterabsturz auf einem abgelegenen Feld bei Calabasas, einem Vorort von L.A, verstorben. Der fünfmalige NBA-Champion war bereits seit 2003 bei Nike unter Vertrag und hatte dort unter anderem seine eigene Schuhmarke.

Mehr als 100 NBA-Spieler trugen bereits Schuhe aus der "Nike Kobe Signature Series". In den kommenden Wochen sollte ein neues, von Bryant entworfenes Modell auf den Markt kommen, das US-Unternehmen prüft derzeit eine Verschiebung des Veröffentlichungszeitpunktes.

"Wir sprechen denjenigen unser tiefstes Mitgefühl aus, die Kobe am nächsten stehen, insbesondere seiner Familie und Freunden", schrieb Nike in einer Erklärung. "Er war einer der größten Sportler seiner Generation und hat die Welt des Sports und die Gemeinschaft des Basketballs in großem Maße beeinflusst. Er war ein geliebtes Mitglied der Nike-Familie. Wir werden ihn sehr vermissen. Mamba für immer."