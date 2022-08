"Das wäre schon bitter, wenn man den Captain verlieren würde. Er muss schon am Start sein", sagte das deutsche Basketball-Idol am Mittwoch in Frankfurt am Main.

"Ich hoffe nicht, dass er ausfällt. Er ist ein bisschen umgeknickt beim Supercup", so Nowitzki. Man müsse nun "abwarten. Natürlich hoffen wir, dass da noch genug Zeit ist bis zum Eröffnungsspiel."

Teamkapitän Schröder plagt seit dem Vorbereitungsturnier in Hamburg am vergangenen Wochenende eine Knöchelverletzung, im Auftaktspiel der EuroBasket geht es am 1. September in Köln gegen Frankreich. Zum WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Schweden (18.30 Uhr/MagentaSport) reiste er nach, sein Einsatz ist aber offen.

Beim Turnier drückt EM-Botschafter Nowitzki "natürlich den Deutschen die Daumen. Sie haben ja jetzt leider ein paar Rückschläge hinnehmen müssen, vor allem auf den großen Positionen." Maxi Kleber (Dallas Mavericks), Moritz Wagner (Orlando Magic) und Tibor Pleiß (Anadolu Istanbul) stehen nicht zur Verfügung, Daniel Theis (Indiana Pacers) muss derzeit wegen Knieproblemen pausieren.

"Sie haben jetzt viele Verletzte", sagte Nowitzki, "ich hoffe, dass der Kader noch tief genug ist, wir eine super EM spielen, wir uns vom Heimpublikum tragen lassen." Sein Wunsch wäre es, dass die deutsche Auswahl "am Schluss in Berlin noch ganz oben dabei" ist. In der Hauptstadt wird die Finalrunde ausgespielt.

