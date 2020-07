Nowitzki investiert in Cookie-Firma

Dirk Nowitzki investiert in eine Cookie-Firma

Der NBA-Champion von 2011 investiert einen unbekannten Betrag in das US-amerikanische Unternehmen Tiff?s Treats, das warme Kekse auf Bestellung ausliefert. Insgesamt sammelte die Firma 15 Millionen US-Dollar, fünf Millionen mehr als angepeilt, in der aktuellen Expansionsrunde. Nowitzki, im Vorjahr vom aktiven Basketball zurückgetreten, sei "aufgeregt, Teil dieser Reise zu sein und diese Marke wachsen zu sehen", hieß es in einem offiziellen Statement.

