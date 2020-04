Nowitzki spielt Uno mit Weggefährten: "Das war Weltklasse"

Basketball-Ikone Dirk Nowitzki hat seine Qualitäten beim Kartenspielen für einen guten Zweck unter Beweis gestellt. Im Rahmen des "Logged-in-Festivals" traf sich Nowitzki per Videochat mit den Ex-Nationalspielern Marvin Willoughby, Demond Greene sowie Robert Garrett und spielte mit seinen ehemaligen Kollegen eine Runde Uno. "Das war Weltklasse. Wie in alten Zeiten, wirklich total witzig",...

Im Rahmen des "Logged-in-Festivals" traf sich Nowitzki per Videochat mit den Ex-Nationalspielern Marvin Willoughby, Demond Greene sowie Robert Garrett und spielte mit seinen ehemaligen Kollegen eine Runde Uno. "Das war Weltklasse. Wie in alten Zeiten, wirklich total witzig", sagte Nowitzki.

In Zeiten der Coronakrise freute sich Nowitzki über die willkommene Abwechslung. "Das hat echt Spaß gemacht: Die Jungs zu sehen, alte Sachen zu bequatschen und natürlich Trash zu talken wie vor 20 Jahren. So etwas wäre natürlich sonst nie zustande gekommen", sagte der 41-Jährige: "Man kann nicht nur im Haus sitzen und an Corona denken. Man muss trotzdem versuchen, das Leben weitergehen zu lassen."

Nowitzki, der im vergangenen Jahr seine NBA-Karriere bei den Dallas Mavericks beendete, hatte mit seinen Weggefährten zu Beginn seiner Laufbahn gemeinsam beim Bundesligisten in Würzburg sowie mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem Parkett gestanden. "Ich wurde erst gefragt, ob ich auch Gaming mache. Da habe ich gesagt: 'Seid ihr wahnsinnig? Mit drei kleinen Kindern? Ich habe seit zehn Jahren keine Playstation mehr gespielt'", erzählte Nowitzki.

Der gebürtige Würzburger habe dann Uno vorgeschlagen, "so kam die Idee auf". Der NBA-Champion von 2011 schaltete sich aus Dallas zu, Garrett aus Hawaii, Greene aus München und Willoughby, mittlerweile Geschäftsführer des Bundesligisten Hamburg Towers, aus seiner Heimat in Niedersachsen.

Das Logged-in-Festival war im März vom Projektentwickler Home United und der eSport-Organisation Unicorns of Love initiiert worden, um Menschen trotz Social Distancing zusammenzubringen und ihnen eine Plattform zu bieten. Das Uno-Spiel wird am Dienstag (18.00 Uhr) bei sportdeutschland.tv sowie Twitch ausgestrahlt.

