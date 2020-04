Nowitzki trifft beim virtuellen Kartenspiel auf alte Weggefährten

Der frühere NBA-Spieler der Dallas Mavericks spielt beim "Logged-in-Festival" eine Runde Karten mit seinen ehemaligen Würzburger Teamkollegen Marvin Willoughby, Demond Greene und Robert Garrett. "Für mich ist das wie eine Reise in die Vergangenheit", sagte der 41-Jährige.

Mit Willoughby, Greene und Garrett lief Nowitzki gemeinsam für die deutsche Nationalmannschaft und den Basketball-Bundesligisten Würzburg auf, bevor er 1999 in die NBA zu den Dallas Mavericks wechselte. "Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen", sagte Nowitzki, der in Dallas vor dem Bildschirm sitzen wird.

Garrett wird aus Hawaii zugeschaltet, Greene loggt sich in München ein, Willoughby in Buchholz in der Nordheide. "Als Gruppe in dieser Konstellation haben wir uns schon seit Jahren nicht mehr gesehen", sagte Willoughby, sportlicher Leiter und Geschäftsführer des Bundesligisten Hamburger Towers.

Wann das UNO-Spiel der vier ehemaligen Basketball-Profis übertragen wird, gibt das "Logged-in-Festival" im Laufe der Woche auf seiner Homepage und den Social-Media-Kanälen bekannt.

Das Festival ist eine Wohltätigkeitskampagne, die Spenden für Helfer und Betroffene in der Coronakrise sammelt. Initiiert wurde es vom Hamburger Projektentwickler Home United und der Esport-Organisation Unicorns of Love.