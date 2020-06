Oldenburg zieht bei BBL-Finalturnier ins Halbfinale ein

Die EWE Baskets Oldenburg sind beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) ungefährdet ins Halbfinale eingezogen. Die Niedersachsen gewannen das Viertelfinal-Rückspiel gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg souverän mit 89:75 (51:46) und stehen nach dem 86:81 im Hinspiel wie in der vergangenen Saison in der Runde der letzten Vier.Im leeren Audi Dome in München war Ian Hummer mit...

Im leeren Audi Dome in München war Ian Hummer mit 21 Punkten bester Werfer der Oldenburger, 20 Zähler des ebenfalls starken Kameron Taylor waren für die Bamberger zu wenig. Den kurzfristigen Ausfall von Kapitän Elias Harris wegen Rückenproblemen konnten die Oberfranken nicht kompensieren. Im Hinspiel war Harris mit 24 Punkten noch der überragende Akteur der Bamberger gewesen.

Im Rückspiel kamen die Oldenburger nie in Bedrängnis. Speziell im zweiten und dritten Viertel spielte die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic konzentriert, Bamberg zeigte defensiv oft kaum Gegenwehr und präsentierte sich auch in der Offensive harmlos.

Im Halbfinale treffen die Oldenburger wie schon im Vorjahr voraussichtlich auf Pokalsieger Alba Berlin, der am Samstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) ein 93:68 aus dem Hinspiel gegen die BG Göttingen verteidigt. Titelverteidiger und Gastgeber Bayern München war bereits am Freitag im Viertelfinale überraschend an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert.

