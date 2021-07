Update 01/07/2021 Am 16:42 GMT

Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl schlug Russland im zweiten Vorrundenspiel 69:67 (32:35) und trifft am Samstag auf Gastgeber Kroatien oder Tunesien. Zum Auftakt hatte sich die Nationalmannschaft in der Dreiergruppe A mit Mühe gegen Mexiko durchgesetzt (82:76), das es nun mit Brasilien zu tun bekommt.

Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die sich eine Niederlage mit bis zu sechs Punkten hätte erlauben dürfen und wegen einer Oberschenkelprellung ohne Guard Isaac Bonga auskommen musste, war Johannes Voigtmann mit 13 Punkten.

Setzt sich das deutsche Team am Samstag im Halbfinale durch, geht es am Sonntag (19.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) im Endspiel von Split um das Tokio-Ticket. Nur der Turniersieger fliegt zu den Sommerspielen in Japan (23. Juli bis 8. August).

