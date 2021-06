Publiziert 29/06/2021 Am 16:47 GMT | Update 29/06/2021 Am 16:47 GMT

Ohne NBA-Profi Dennis Schröder schlug die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Vorrundengegner Mexiko 82:76 (40:42) und setzte sich vorerst auf Platz eins der Dreiergruppe A.

Sollte Mexiko am Mittwoch auch gegen Russland verlieren, wäre die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) schon durch. In diesem Fall ginge es am Donnerstag (16.30 Uhr) gegen die Russen um den Gruppensieg.

Zwei Teams aus jeder Staffel kommen ins Halbfinale, nur der Turniersieger bekommt ein Ticket für Tokio (23. Juli bis 8. August). In der Parallelgruppe spielen Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien.

Bester Werfer im DBB-Team, das wegen zu hoher Versicherungsanforderungen ohne den vertragslosen Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers) antreten musste, war Joshiko Saibou mit 17 Punkten.

