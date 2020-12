Kommt Schröder mit dem Meister in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga wie erwartet weit, wäre eine Teilnahme am Turnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 04. Juli) nach derzeitigem Stand nicht möglich. "Ich werde natürlich mit Chris Paul sprechen, der Präsident der NBPA (NBA-Spielergewerkschaft, d. Red.) ist", sagte Schröder.