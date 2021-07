"Wir sind ein sehr unangenehmer Gegner, auch wenn Brasilien sicher Favorit ist für das morgige Spiel", sagte Rödl: "Wir haben definitiv gute Chancen und werden wie bis hierher alles geben, um zu gewinnen." Der 52-Jährige hob besonders die Moral der Mannschaft hervor. Es sei "ein großer Tag".

Mit einem Erfolg über die bislang starken Südamerikaner, die in ihrem Semifinale Mexiko ausschalteten (102:74), wäre die Rückkehr zu den Olympischen Spielen nach 13 Jahren perfekt. Ein Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte zuletzt 2008 in Peking mit dem damaligen Fahnenträger Dirk Nowitzki am Großereignis teilgenommen, vor London 2012 und Rio 2016 war keine Qualifikation gelungen.

Nach den mühsam erkämpften Siegen in der Vorrunde gegen Mexiko (82:76) und Russland (69:67), die der DBB-Auswahl Platz eins in der Dreiergruppe A bescherten, stand die bislang kniffligste Aufgabe an - auch wenn der als Favorit ins Turnier gestartete Gastgeber in der Vorrunde große Schwächen gezeigt hatte.

"Wir müssen aufpassen", hatte Kapitän Robin Benzing vor dem Spiel gewarnt. "Wir dürfen so einer Mannschaft, die so ein Talent hat, gerade offensiv, keinen Raum geben zum Atmen." Und das gelang in der Anfangsphase gut, nachdem der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase Fehlstarts unterlaufen waren.

Bonga verletzungsbedingt ausgewechselt

Maodo Lo fand blitzschnell ins Spiel. Der Ersatzmann von NBA-Star Dennis Schröder (zu hohe Versicherungskosten) sorgte für die ersten acht Punkte der Gäste, die in der Spaladium Arena auch gegen das Publikum ankämpfen mussten. Eine ungewohnte Atmosphäre nach der Corona-Saison, in der bei der Großzahl der Spiele keine Zuschauer in den Hallen gewesen waren.

Das DBB-Team zeigte sich unbeeindruckt, nur Bojan Bogdanović machte Probleme. Der Guard von NBA-Klub Utah Jazz kam allein im ersten Viertel auf 13 Punkte. Insgesamt präsentierten sich die Rödl-Schützlinge konzentriert, zwangen die Kroaten zu vielen Turnovers und setzen sich ab (37:28/15. Minute). Doch aus der Führung wurde nach einem ersten echten Hänger bis zur Pause ein Rückstand.

Isaac Bonga, gerade nach einer Oberschenkelprellung zurückgekehrt, verletzte sich im dritten Viertel am Knöchel und konnte nicht weitermachen. Das deutsche Team hatte in dieser Phase enorme Schwierigkeiten, zu punkten.

Deutsche Aufholjagd

Die Kroaten um Topscorer Bogdanović (38 Punkte) führten auch vor dem Schlussviertel (63:56), verteidigten aggressiv und zogen zweistellig davon (68:58/32.). Mit ihrer besten Turnierleistung kämpften sich die Deutschen zurück.

Bojan Bogdanović war teilweise nicht zu stoppen für die deutsche Mannschaft Fotocredit: Getty Images

Alles war offen, die DBB-Auswahl hatte die besseren Nerven. Beim Stand von 80:76 ging Topwerfer Lo (29) an die Freiwurflinie, traf zweimal und stellte die Weichen auf Sieg. Die Kroaten hatten keine Antwort mehr.

Für die deutsche Mannschaft geht es im Finale um die sechste Olympia-Teilnahme nach 1936, 1972, 1984, 1992 und 2008. Gegen Brasilien ist das Team der Außenseiter. Die Mannschaft um Center Anderson Varejao von den Cleveland Cavaliers gewann ihre drei Turnierspiele mit 26, 27 und 28 Punkten Unterschied. "Brasilien sieht sehr stark und konstant aus. Das wird hart", so Lo.

(SID)

