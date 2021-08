Im Endspiel kämpft Frankreich gegen die USA am Samstag (04:30 Uhr MESZ, live bei Eurosport auf Joyn) um Gold.

Angeführt vom umsichtigen Doncic, der 16 Punkte, 10 Rebounds und 18 Assists ablieferte und in der zweiten Halbzeit an der Hand behandelt werden musste, lag Slowenien gegen Frankreich zur Halbzeit in einer intensiven Partie noch knapp vorne.

Dann steigerten die WM-Dritten von 2019 um Star-Center Rudy Gobert noch einmal die Intensität. Es entwickelte sich ein Krimi, in dem Frankreich in Person von Nicolas Batum den letzten Wurf der Slowenen mit auslaufender Uhr noch blockte und die Équipe Tricolore mit Topscorer Nando de Colo (25 Punkte) jubeln konnte.

Nach Silber 1948 und 2000 hofft Frankreich nun im Finale gegen die USA auf Gold. Bereits in der Vorrunde waren die beiden Teams aufeinander getroffen. Frankreich bezwang dabei die Gold-Favoriten aus den USA 83:76.

