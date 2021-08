Basketball

Olympia 2021: Australien schießt Argentinien im Viertelfinale aus der Halle - Tränen bei Scola

Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio haben sich die australischen Basketball-Männer im Viertelfinale gegen Argentinien keine Blöße gegeben. Die Männer von Down Under besiegten den Olympiasieger von 2004 mit 97:59 (39:33). Dabei drehte Australien vor allem im vierten Viertel auf und schickten die Argentinier nach Hause. Bei Luis Scola flossen nach dem Aus die Tränen. Die Highlights im Video.

00:05:58, vor einer Stunde