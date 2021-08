Die Slowenen, die auch im 17. Spiel mit Doncic unbesiegt sind, treffen in der Vorschlussrunde auf Frankreich oder Italien. Für die Deutschen endet derweil ein Sommer, in dem sie sich erst entgegen der allgemeinen Erwartungen für Tokio qualifiziert und es als Gruppendritter in die K.o.Phase geschafft hatten. 1992 in Barcelona hatte die Auswahl mit dem Spieler Rödl Platz sieben geholt. Wie es für den Bundestrainer Rödl weitergeht, ist unklar.

"Wir haben zwar immer weiter gekämpft, aber da sieht man die Qualität der Mannschaften hier", sagte Forward Danilo Barthel: "Man darf sich nicht viele Fehler erlauben. Es ist klar, dass man in so einem Spiel 40 Minuten auf höchsten Level spielen muss, um eine Chance zu haben. Das haben wir heute nicht geschafft."

Vor dem Viertelfinale hatte Rödl angemerkt, sein Team würde für einen Sieg die beste Leistung des Sommers brauchen. Und der Favorit Slowenien demonstrierte, warum: Hatten die Deutschen zum Start gut mitgehalten und waren durch zwei Dreier von Niels Giffey 8:6 in Führung, zogen die Slowenen danach an. Die deutschen Würfe fielen nicht, der frühere Ulmer Zoran Dragic stellte per Korbleger gegen Ende des ersten Viertels auf 12:23 aus DBB-Sicht.

Aufgrund unnötiger Ballverluste, die Rödl beim finalen Gruppenspiel gegen Australien schon kritisiert hatte, drohte Deutschland in der Folge den Anschluss zu verlieren. Doch beim Stand von 14:27 fing sich die Mannschaft zunächst. Spielmacher Maodo Lo, mit elf Zählern treffsicherster Deutscher, warf den Außenseiter im zweiten Viertel mit drei Dreiern in Serie gar in Führung (32:31). Für Slowenien traf Top-Scorer Dragic (27 Punkte) aber unaufhaltsam und sicherte einen Sieben-Punkte-Vorsprung zur Pause.

Obwohl die Deutschen den Wirkungsradius von Doncic (20 Punkte, acht Rebounds, elf Assists) zu Beginn so gut es ging einengten, kam der Star der Dallas Mavericks im Laufe der Partie immer wieder zu erstklassigen Aktionen. Als die Slowenen im dritten Viertel auf 42:56 aus deutscher Sicht stellten, versuchte Rödl mit einer Auszeit entgegenzusteuern. Doch in einer nickligen Partie ließ die große Aufholjagd vergeblich auf sich warten.

Kurz vor der finalen Sirene munterte Rödl seine Spieler ein letztes Mal auf. "Ich möchte, dass ihr in den letzten drei Minuten so aus dem Spiel heraus geht, wie ihr den ganzen Sommer gespielt hab", sagte der Coach während der Auszeit: "Mit erhobenem Kopf."

(SID)

