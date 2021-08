Dabei hatte das mit zahlreichen NBA-Profis gespickte Team aus Down Under den USA das Leben lange schwer gemacht. Die Amerikaner hatten gegen die "Boomers" zunächst in der Defensive große Probleme und fanden offensiv überhaupt nicht in ihren Rhythmus.

Die ersten neun Dreierversuche gingen allesamt vorbei, Mitte des zweiten Viertels lag das US-Team mit 15 Punkten hinten (26:41/15. Minute). Erst danach lief es besser, durch einen 16:4-Lauf kam die Mannschaft von Startrainer Gregg Popovich bis zur Pause wieder ran.

Im der zweiten Hälfte blieb das Team USA am Drücker und begann mit einem 12:0, besonders Kevin Durant (Brooklyn Nets) war in dieser Phase kaum zu stoppen.

Die Australier waren gebrochen, besonders im Angriff lief nur noch wenig. Im schwachen dritten Viertel (10:32) ging das Spiel verloren, die USA hatten nun alles im Griff. Durant (23 Punkte) und Devin Booker von NBA-Vizemeister Phoenix Suns (20) waren die besten Werfer.

