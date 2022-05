Im Endspiel in Belgrad besiegte der türkische Topklub Real Madrid mit 58:57 (29:34).

In einem umkämpften Spiel, in dem beide Teams vor allem aus der Distanz schwächelten, überzeugte Center Pleiß in gut 30 Minuten Einsatzzeit mit 19 Punkten und sieben Rebounds. 65 Sekunden vor der Schlusssirene verwandelte der gebürtige Bergisch-Gladbacher einen Zweipunktewurf zur 58:55-Führung. Topscorer der Partie war sein Teamkollege Vasilije Micic mit 23 Zählern.

Ad

Basketball Im Best-of-five-Modus: Erstmals vier "Sweeps" in der BBL VOR 11 STUNDEN

Im vergangenen Jahr hatte Pleiß mit Anadolu im Endspiel in Köln den FC Barcelona geschlagen.

Basketball NBA: Kleber mit Dallas erneut geschlagen VOR 13 STUNDEN