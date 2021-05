Publiziert 27/05/2021 Am 11:52 GMT

"Wir haben definitiv Titelchancen", sagte der 31-Jährige dem SID.

Pleiß, der in Bergisch-Gladbach vor den Toren Kölns geboren wurde und im Stadtteil Dellbrück aufgewachsen ist, tritt am Freitag (18.00 Uhr/MagentaSport) mit seinem Team im ersten Halbfinale gegen ZSKA Moskau an. Es kommt zum Duell mit Johannes Voigtmann.

"Besser wäre, wir würden uns erst im Finale sehen", so Pleiß, "dann gewinnt auch auf jeden Fall ein Deutscher." Die beiden anderen Final-Four-Teilnehmer sind der FC Barcelona und Armani Mailand, das Bayern München im Viertelfinale ausgeschaltet hatte.

Dass die Coronabestimmungen keinen persönlichen Kontakt zu Familie und Freunden zulassen, findet der frühere NBA-Profi "natürlich besonders schade. Ich sehe aber auch das Positive daran. Ich werde keinesfalls abgelenkt", sagte Pleiß mit einem Augenzwinkern.

