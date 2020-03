Premiere der Basketball-Afrikaliga wegen Corona verschoben

Die Entscheidung gab die nordamerikanische Profiliga NBA als BAL-Partner bekannt.

Die BAL-Premiere sollte am 13. März (Freitag) in Senegals Hauptstadt Dakar erfolgen. Nachdem zu Wochenbeginn allerdings die erste offiziell bestätigte Corona-Infektion in dem Land aufgetreten war, entschlossen sich die Organisatoren zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des Virus zur Verlegung.

Für die erste BAL-Saison sind zwölf Mannschaften aus verschiedenen Ländern des Kontinents gemeldet. Der Fall in Senegal bedeutet die zweite Corona-Ansteckung in Afrika.