Rödl zu NBA-Blase: "Drei Monate sind echt eine Challenge"

"Drei Monate sind echt eine Challenge", sagte Rödl dem Sport-Informations-Dienst (SID), "und das in einer Zeit, wo außerhalb dieser Blase politisch so viel stattfindet in dem Land. Da ist sehr viel Unruhe."

Die Teams trainieren und spielen seit etwa drei Wochen abgeschottet in Disney World, der NBA-Restart beginnt nach einer fast fünfmonatigen Pause in der Nacht zum Freitag, der Meister wird spätestens am 12. Oktober gekürt. Fünf deutsche Nationalspieler sind dabei.

Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) wird das geschlossene System verlassen, da seine Frau das zweite gemeinsame Kind erwartet. "Das ist sicher keine einfache Situation", so Rödl: "Ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht, wie seine Familie damit umgeht." Man müsse dabei aber auch sehen, "wie das zurückintegriert wird, wie lange er wegbleibt."

Ein großes Problem erwartet der Bundestrainer nicht. "Ich weiß, dass er das professionell angeht", sagte Rödl: "Ich bin gespannt, wie er es dann durchziehen kann und wird."

Rödl hat die Testspiele zuletzt verfolgt, die Form seiner Nationalspieler gefällt ihm. "Unsere Jungs sehen gut aus, sind gesund. Wir texten uns immer wieder", sagte der 51-Jährige: "Dennis hat bislang eine starke Saison gehabt, Daniel Theis und Maxi Kleber haben auch sehr gut gespielt, Moritz Wagner und Isaac Bonga dürfen in Washington endlich spielen. Sie hatten in der Spielpause die Möglichkeiten zu arbeiten und zu trainieren, das sieht man ihnen an."

