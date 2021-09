Damit blieb das erfolgsverwöhnte Team D in Tokio erstmals seit Athen 2004 ohne Medaille. 2008 in Peking und 2016 in Rio hatten die deutschen Frauen jeweils Silber gewonnen, 2012 in London wurden sie Paralympics-Sieger.

"Wir waren mental nicht bereit, wir haben es nicht aufs Feld gebracht. Das tut weh, wir haben es ihnen zu einfach gemacht. Wir waren heute nicht gut genug", sagte eine maßlos enttäuschte Miller in der ARD.

"Das ist bitter. Es hilft dir nichts, wenn du erst alle Spiele gewinnst, aber dann die zwei entscheidenden verlierst. Dafür ist die Weltspitze zu eng zusammen. Wir haben noch viel zu tun", sagte Bundestrainer Dennis Nohl. Die Mannschaft habe, fügte er an, "viel Potenzial, viel Power, viel Wille. Das gilt es jetzt in Zukunft rauszuholen. Diesmal hat es leider nicht gereicht."

Auf der Gold-Mission war seine Mannschaft zuvor im Halbfinale an Welt- und Europameister Niederlande gescheitert (42:52). Dabei waren die Hoffnungen nach einer Gruppenphase mit vier Siegen und dem souveränen Erfolg im Viertelfinale gegen Spanien groß gewesen. Die Männer waren in Tokio wie 2016 bereits im Viertelfinale an Spanien gescheitert.

Beste Werferin war mit Abstand Fahnenträgerin Miller mit 26 Punkten. Die bislang überzeugende Katharina Lang erwischte dagegen einen schlechten Tag. Im Team der USA überragte Lindsey Zurbrugg mit 22 Punkten.

