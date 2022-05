Es wird keine Nachrücker geben, damit haben die jeweils verbliebenen drei Teams in den Gruppen H (Russland) und B (Belarus) automatisch die zweite Phase der Qualifikation erreicht. Das gab die FIBA am Mittwoch bekannt.

Drei Mannschaften aus jeder Viererstaffel erreichen die zweite Gruppenphase. Deutschland führt die Gruppe D an und steht dicht vor dem Weiterkommen. Die WM 2023 (25. August bis 10. September) findet auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien statt.

