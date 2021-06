Publiziert 30/06/2021 Am 20:39 GMT | Update 30/06/2021 Am 20:39 GMT

Mit dem "Team WNBA" tritt die 23-Jährige am 14. Juli (Ortszeit) in Las Vegas gegen die US-Nationalmannschaft an. Die Liga verkündete das Aufgebot am Mittwoch.

Sabally bestreitet ihre zweite Profi-Saison in den USA für die Dallas Wings, nachdem sie zuvor drei Jahre auf dem College im Trikot der University of Oregon auflief. In der laufenden Spielzeit bringt es die Berlinerin in zehn Spielen im Schnitt auf 13,2 Punkte und 6,1 Rebounds, ihre Wurfquote von 44,1 Prozent hat sich im Vergleich zur Rookie-Saison deutlich verbessert.

Sabally hatte zuletzt mit dem 3x3-Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) beim Olympia-Qualifikationsturnier in Graz/Österreich das Ticket für die Sommerspiele in Tokio verpasst. Wegen ihrer Reise nach Europa war Sabally in den ersten sechs Saisonspielen nicht zum Einsatz gekommen. Dallas liegt derzeit mit einer ausgeglichenen Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen auf Platz fünf der Tabelle.

