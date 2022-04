Beim Final Four in der Heimatstadt des Klubs setzte sich das Team um die Berlinerin am Freitagabend im Halbfinale mit 83:74 (38:45) gegen USK Prag/Tschechien durch. Im Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr MESZ) geht es für das Team Saballys, die auf neun Punkte kam, gegen Sopron Basket aus Ungarn.

Sabally, die ab dem kommenden Monat wieder in der US-Profiliga WNBA für die Dallas Wings auflaufen wird, hatte mit Fenerbahce bereits im Vorjahr das Turnier der besten vier in der europäischen Königsklasse erreicht. Damals wurde der Klub Dritter, diesmal winkt der Titel. Istanbul hat die EuroLeague noch nie gewonnen und scheiterte bereits dreimal im Finale.

Ad

Basketball Basketball: Chemnitz stoppt Bamberger Siegesserie VOR 39 MINUTEN

In der Vorwoche war Forward Sabally in die Top Five der laufenden EuroLeague-Saison gewählt worden. Sie spielt seit der Saison 2020/21 für Fener.

Basketball Saison-Aus: James verpasst Chance auf Scoring-Titel VOR EINER STUNDE