Publiziert 05/06/2021 Am 08:12 GMT

Die 23-Jährige verlor mit den Dallas Wings 102:105 gegen Seattle Storm, steuerte jedoch starke 18 Zähler bei und war damit die drittbeste Werferin ihres Teams.

Sabally hatte zuletzt mit dem 3x3-Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) beim Olympia-Qualifikationsturnier in Graz/Österreich das Ticket für die Sommerspiele in Tokio verpasst. Wegen ihrer Reise nach Europa war Sabally in den ersten sechs Saisonspielen der WNBA nicht zum Einsatz gekommen. Nun liegt Dallas mit einer Bilanz von zwei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz zehn der Tabelle.

Basketball Klebers Mavericks zittern um Viertelfinal-Einzug VOR 3 STUNDEN

EasyCredit BBL Finaleinzug perfekt: Bayern schaltet Hauptrunden-Primus aus VOR 12 STUNDEN