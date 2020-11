Das Gericht machte beiden Seiten am Mittwoch einen Vorschlag, auf den sich die Baskets und Saibou allerdings trotz längerer Beratungen nicht einigen konnten. Der Verein sollte dem Spieler, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 datiert war, neun Bruttomonatsgehälter für eine gütliche Einigung zahlen.

Die Baskets hatten sich Anfang August nach Saibous Teilnahme an einer Großdemonstration gegen die Anti-Coronamaßnahmen in Berlin von dem Spieler getrennt. Am 26. August war es vor dem Arbeitsgericht bereits zu einem Gütetermin mit den beiden Parteien gekommen, eine Einigung gab es seinerzeit nicht.