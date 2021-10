"Trotz größter Anstrengungen kann aufgrund der vergangenen und weiterhin bestehenden Beeinträchtigungen und Verzögerungen durch die COVID-19-Pandemie an einer Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte 2022 nicht festgehalten werden", teilte die Red Bull Stadion München GmbH am Freitag mit.

Lieferengpässe, Hygienevorkehrungen, Rohstoffknappheit und Fachkräftemangel hätten den Bauzeitplan für die neue multifunktionale Halle beeinträchtigt. Der SAP Garden soll die neue Heimat des Eishockey-Klubs Red Bull München sowie eine zusätzliche Spielstätte des FC Bayern Basketball werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 100 Millionen Euro.

