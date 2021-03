Shawn Bradley warf seine 2,29 Meter für Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks in die Schlacht, spielte mit der deutschen Nationalmannschaft um EM-Edelmetall und schaffte es sogar in den legendären Basketball-Film Space Jam. Der gebürtige Landstuhler machte sich in den 90ern und Anfang des neuen Jahrtausends mit seiner imposanten Erscheinung einen Namen - jetzt aber muss "Siggi", wie er in DBB-Kreisen genannt wurde, einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der 48-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall querschnittsgelähmt.

Die Mavericks und viele Begleiter reagierten enorm bestürzt. "Unsere Herzen, Gedanken und Gebete sind bei Shawn Bradley", sagte Dallas-Trainer Rick Carlisle vor dem Spiel gegen die Clippers am Mittwochabend: "Wir hoffen, dass es ihm besser geht. Es ist eine sehr tragische Nachricht." Mavericks-Besitzer Mark Cuban betonte, Bradley habe "schon immer enormen Kampfgeist" gehabt und schickte seinem ehemaligen Spieler beste Wünsche.

Auch der Deutsche Basketball Bund, für den Bradley 2001 die EM in der Türkei absolvierte und Rang vier belegte, reagierte bestürzt. "Eine traurige Nachricht am Abend", schrieb der DBB bei "Twitter": "Wir denken an dich, Shawn, wünschen Dir die bestmögliche Recovery sowie Dir und Deiner Family Kraft für alles Bevorstehende."

Champions League Tuchel über die Chelsea-Wende: "Keiner will gegen uns spielen" VOR 5 STUNDEN

Der streng gläubige Bradley richtete laut Angaben seiner Frau Carrie den Blick bereits wieder nach vorne und nehme die schwere Situation an. Er wolle seine Kraft nutzen, um ein größeres öffentliches Bewusstsein für die Bedeutung der Fahrradsicherheit zu schaffen.

Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners wurde 1993 in der NBA an Position zwei von den Philadelphia 76ers gedraftet. 1997 wechselte er nach Dallas und spielte dort nach der Verpflichtung Nowitzkis von 1999 bis 2005 an dessen Seite. Danach beendete er seine Karriere.

Das könnte Dich auch interessieren: Früherer Nowitzki-Teamkollege Bradley nach Unfall querschnittsgelähmt

(SID)

James schießt gegen Ibrahimovic zurück: "Werde nie schweigen"

NBA Nowitzki stehen in Dallas alle Türen offen: "Kann sich Job aussuchen" 25/02/2021 AM 10:47