"Geglänzt, gekämpft. Bis zur letzten Sekunde", schrieb der SPD-Politiker bei Twitter: "Respekt für Eure Leistung. Jetzt holt Euch die Bronzemedaille!"

Das Team um Kapitän Dennis Schröder hatte am Freitag in Berlin 91:96 (51:46) gegen Weltmeister Spanien verloren. Am Sonntag (17.15 Uhr/RTL und MagentaSport) geht es gegen Polen um Bronze, es winkt die dritte Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005.

Außenministerin Annalena Baerbock verfolgte das Spiel am Abend in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena. "Die Stimmung in dieser Halle ist großartig. Die Jungs sind einfach unglaublich", sagte Baerbock in der Pause bei RTL.

