"Glückwunsch zum Auftaktsieg!", schrieb der SPD-Politiker am Freitag bei Twitter: "Ich drücke die Daumen für das weitere Turnier!"

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte Frankreich am Donnerstag im ersten Gruppenspiel in Köln klar geschlagen (76:63). Vor dem Turnierstart würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Lanxess Arena das deutsche Basketballidol Dirk Nowitzki, dessen Nationaltrikot bei einer Zeremonie unter das Hallendach gezogen wurde. Seine Nummer 14 wird nicht mehr vergeben.

