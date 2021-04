Publiziert 23/04/2021 Am 21:58 GMT

"Mit dem Impfen, das ist eine schwierige Sache für mich", sagte der 27-Jährige vom NBA-Champion Los Angeles Lakers in einer Medienrunde am Freitag: "Ich bin einer, der nicht gerne Schmerzmittel nimmt. Ich versuche immer, ohne diese ganzen Sachen auszukommen."

Er sei wegen einer positiv auf Corona getesteten Person in seinem Umfeld schon einmal in Quarantäne gewesen und habe nicht auf dem Parkett stehen können, berichtete Schröder. Er könnte das "nicht noch mal machen. Wenn das jetzt passieren würde, dann würde ich eine Series komplett aussetzen zum Beispiel", erklärte Schröder.

Das sei die eine Sache, warum er überlege, "überhaupt geimpft zu werden". Er sei "die ganze Zeit am überlegen, und ich spreche auch die ganze Zeit mit meiner Familie, was ich machen soll". Das gesamte Lakers-Team sei mittlerweile geimpft: "Außer, ich glaube LeBron (James, d. Red.) ist nicht geimpft, und ich."

Basketball BBL: Schmidt beerbt Koch in Gießen VOR 11 STUNDEN

Sorgen um seine Gesundheit macht sich Schröder aktuell nicht. "Mehr als unsere Sicherheit kannst du nicht haben. Mehr Sicherheit geht nicht, deswegen mache ich mir keine Sorgen", betonte Schröder: "Ich bin jetzt hier im Hotel, bleibe auch im Hotel, werde zwei Mal am Tag getestet. Da gibt es kein Risiko", so Schröder, der mit den Lakers in Dallas zu Gast ist.

Basketball Nowitzki deutscher EM-Botschafter: "Sofort und sehr gerne zugesagt" VOR 13 STUNDEN