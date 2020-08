Schröder fehlt bei Oklahoma-Niederlage - Bonga und Wagner verlieren erneut

In Abwesenheit von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat Oklahoma City Thunder erstmals nach dem Restart in der NBA verloren. Der Meister von 1979 unterlag den Denver Nuggets mit 113:121, der deutsche Point Guard hatte Stunden zuvor die Quarantäne-Blase in Orlando/Florida verlassen. Schröder und seine Frau Ellen erwarten ihr zweites Kind.Der 26-Jährige und sein Team sind bereits für...

Der Meister von 1979 unterlag den Denver Nuggets mit 113:121, der deutsche Point Guard hatte Stunden zuvor die Quarantäne-Blase in Orlando/Florida verlassen. Schröder und seine Frau Ellen erwarten ihr zweites Kind.

Der 26-Jährige und sein Team sind bereits für die Play-offs qualifiziert, für sie geht es nur noch um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Meisterrunde. Schröder könnte nach Angaben von Trainer Billy Donovan bereits vor dem nächsten Spiel am 6. August gegen die Los Angeles Lakers in die Blase zurückkehren. Nach den Richtlinien der NBA müsste er zunächst aber ein paar Tage in Isolation in seinem Hotelzimmer verbringen und dürfte weiter fehlen.

Basketball NBA: Budenholzer und Donovan sind "Trainer des Jahres" VOR 12 STUNDEN

Schröders Nationalmannschaftskollegen Isaac Bonga und Moritz Wagner finden mit den Washington Wizards weiter nicht in die Spur. Die beiden Youngster unterlagen mit dem Hauptstadtklub 100:111 gegen die Indiana Pacers und kassierten nach dem Restart die dritte Niederlage im dritten Spiel. Die Play-off-Chancen sind dadurch nun weiter gesunken. Starter Bonga steuerte bei der Pleite acht Punkte und fünf Rebounds bei, Wagner gelangen fünf Punkte und fünf Rebounds.

Basketball ESPN: Schröder verlässt NBA-Blase VOR 13 STUNDEN