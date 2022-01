Der 28-Jährige steuerte zum 119:100 gegen die Indiana Pacers 23 Punkte bei und zeigte mit einer Trefferquote von über 70 Prozent nach schwachen letzten Wochen seine beste Leistung im Jahr 2022. Topscorer des Rekordmeisters war Jaylen Brown mit 34 Zählern, auch Jayson Tatum glänzte mit 33 Punkten.

Rookie Franz Wagner präsentierte sich derweil bei der zehnte Pleite in Serie der Orlando Magic weiter in Topform. Dem 20-Jährigen gelang gegen die Washington Wizards mit 10 Assists ein Karrierebestwert, das 106:112 des Schlusslichts konnte er aber weder damit noch mit seinen 14 eigenen Punkten verhindern. Sein Bruder Moritz kam erneut von der Bank und steuerte in gut 9 Minuten sechs Zähler bei.

Maximilian Kleber und die Dallas Mavericks mussten im Play-off-Rennen einen Rückschlag hinnehmen. Die Mavs unterlagen den New York Knicks 85:108, Kleber gelangen bei schwacher Quote neun Punkte. Sein Nationalmannschaftskollege Daniel Theis steuerte beim 128:124 der Houston Rockets gegen die San Antonio Spurs acht Zähler bei.

