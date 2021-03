Der Meister gewann knapp 96:93 (44:39) gegen Orlando Magic, Schröder war mit 24 Punkten der beste Lakers-Werfer und kompensierte den Ausfall des verletzten Superstars LeBron James ausgezeichnet.

Den Lakers gelang nach zuvor vier Niederlagen in Serie in Abwesenheit von James der zweite Sieg in Folge, L.A. festigte damit den vierten Tabellenplatz in der Eastern Conference. "Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Ballgewinne und haben gut kommuniziert, das war der Schlüssel", sagte Schröder, der zudem fünf Rebounds und sechs Assists beisteuerte.

Kurz vor dem Spiel hatten die Lakers mit Center Andre Drummond eine weitere Verpflichtung verkündet. Der Vertrag des zweimaligen All-Stars war von den Cleveland Cavaliers aufgelöst worden, weshalb Drummond innerhalb der Saison wechseln konnte.

Auch Titelkonkurrent Brooklyn Nets verstärkte sein ohnehin hochkarätig besetztes Team mit dem siebenmaligen All-Star LaMarcus Aldridge.

