Schröder kam auf über 24 Minuten Einsatzzeit und erzielte zehn Punkte, darunter zwei Dreier in zwei Versuchen. Der Braunschweiger, der Mitte November von Oklahoma City Thunder zu den Lakers gewechselt war, kämpft bei Meister-Trainer Frank Vogel um einen Stammplatz. In den vergangenen beiden Jahren kam Schröder bei den Thunder zumeist von der Bank, mit großem Erfolg. In der abgelaufenen Saison belegte er im Voting zum besten sechsten Mann der NBA den zweiten Platz.