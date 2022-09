"Er ist einer der besten Spieler der Welt. Die Voraussetzungen, die er hat, von seinem Körper, von seiner Größe, von seinem Skill, das ist das, was ihn auszeichnet. Seine Mentalität ist auch eine Winning Mentality, die er über Jahre schon in der NBA bringt", sagte Schröder.

Am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) spielen die Deutschen in Berlin gegen die Griechen um den Halbfinaleinzug. "Es wird für mich eine Herausforderung, aber natürlich, wir freuen uns darüber", sagte Schröder: "Wenn du was erreichen willst in so einem Turnier, dann musst du natürlich gegen die Besten gewinnen. Im Endeffekt wird das eine geile Challenge sein für uns, egal, wer da auf uns trifft. Wir nehmen das mit Stolz an."

Schröder verglich Antetokounmpo, NBA-Meister 2021 mit den Milwaukee Bucks und zweimaliger MVP, mit anderen Stars: "Bei LeBron James ist das genauso. Ob das Luka Doncic ist, ob das LeBron, ob das Giannis ist. Die werden ihr Spiel schon machen", so der 28-Jährige: "Im Endeffekt musst du versuchen, die anderen herunterzuschrauben von den Punkten her, Rebounds, Assists. Das wird auch unser Scouting Report sein. Giannis zu stoppen, das ist eigentlich fast unmöglich."

