Vom Titelgewinn will der Braunschweiger noch nicht reden. "Ich bin ein Freund davon, von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel zu denken", so Schröder: "Die Organisation will natürlich den Repeat (erfolgreiche Titelverteidigung, d. Red.) haben. Das ist die Mission." Die Lakers starten in der Nacht zum Mittwoch mit dem Duell gegen Stadtrivale L.A. Clippers in die Saison.