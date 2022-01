Der Basketball-Nationalspieler erzielte für die Boston Celtics 20 Punkte im NBA-Duell bei den New York Knicks, konnte eine vermeidbare 105:108-Niederlage aber nicht verhindern.

Erst gaben die Celtics eine 25-Punkte-Führung her, dann kassierten sie in der Schlusssekunde auch noch den entscheidenden Dreier von R.J. Barrett. Überragender Spieler der New Yorker war der Franzose Evan Fournier, der 41 Punkte erzielte und insgesamt zehn Dreier versenkte.

Ad

Basketball BBL: Elf Coronafälle bei Meister Alba - Spiel in Braunschweig verlegt VOR 14 STUNDEN

NBA "41 Forever": Emotionale Würdigung für Nowitzki in Dallas VOR 20 STUNDEN