"Die Organisation gefällt mir. Die Teammates sind sehr gut", sagte Schröder bei Bild Live, "ich würde mich schon langfristig da sehen."

Die Boston Celtics hatten Schröder Mitte des Monats an das schwächste Team in der Western Conference abgegeben. Den Trade hat Schröder, dessen Vertrag nach der Spielzeit ausläuft, "nicht kommen sehen. Das Team entscheidet, ob es dich noch haben will oder nicht. Wir haben gar kein Mitspracherecht."

Wie es im Sommer weitergeht, ist noch offen. "Houston gefällt mir gerade", so Schröder, "ich war jetzt vier Tage da. Die haben mich kennengelernt, ich habe die kennengelernt", sagte der Point Guard über die Franchise aus Texas.

Schröder sieht sich als möglicher Entwicklungshelfer. "Ich glaube, ich habe denen nochmal einen anderen Blickwinkel gegeben", erklärte der Profi: "Ich habe in den letzten Jahren für gute Teams gespielt. Ich kann den Jüngeren helfen, tagtäglich besser zu werden und irgendwann in die Play-offs zu kommen."

Ein Jahr nach der kolportierten Absage an die Los Angeles Lakers und deren Angebot über 84 Millionen Dollar für vier Jahre muss Schröder nun um eine gute Ausgangsposition für die Vertragsverhandlungen im Sommer spielen. Die aktuelle Vereinbarung bringt ihm "nur" 5,9 Millionen Dollar pro Jahr ein, es soll natürlich wieder mehr werden.

