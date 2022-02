bis 18. September) für Deutschland spielen. Dies teilte der Point Guard am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der 28-Jährige hatte der Nationalmannschaft im Vorjahr bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio noch aus versicherungstechnischen Gründen gefehlt, die deutsche Mannschaft erreichte das Viertelfinale.

Damals war Schröders Zukunft in der nordamerikanischen NBA noch nicht geklärt gewesen. Später wechselte er von den Los Angeles Lakers zu den Boston Celtics, die er erst kürzlich Richtung Houston Rockets verließ. Sein mit 5,9 Millionen Dollar dotierter Vertrag läuft zum Saisonende aus. Während der vergangenen Saison hatte er ein Angebot der Lakers über 84 Millionen US-Dollar für vier Jahre abgelehnt.

Bei der EM 2022 ist Deutschland Co-Gastgeber. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) läuft in der Vorrunde in Köln und im Falle des Weiterkommens in der Finalrunde in Berlin auf. Das Team vom Bundestrainer Gordon Herbert trifft in der schweren Gruppe B auf Frankreich, Litauen, Europameister Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Ungarn.

